Fokdagen KFPS 2021 gaan door

Covid-19 en de bijbehorende maatregelen houden de KFPS al een lange tijd bezig en ondanks dat Covid-19 nog niet weg is, is het stamboek gezien de ontwikkelingen positief gestemd met betrekking tot de Fokdagen. In overleg met de Fokverenigingen en het stamboek is dan ook besloten om de Fokdagen in Nederland komende zomer door te laten gaan.

Afhankelijk van de situatie en richtlijnen op dat moment zal er misschien een aangepaste opzet van toepassing zijn maar dat wordt tijdig met de deelnemers gecommuniceerd.

Aanmelden

U kunt uw paarden op dit moment al aanmelden voor de Fokdagen in MIJN KFPS.

Meld uw paarden aan zodat we weten waar de Fokverenigingen vanuit kunnen gaan en waar we als organisatie met de voorbereiding rekening mee kunnen houden.

Wij hopen velen van u op deze fokdagen te mogen begroeten en er samen weer gezellige en ontspannen dagen van te maken!

De rubrieken waarvoor u paarden voor de Fokdagen op kunt geven zijn;

• Merrie- en hengstveulens

• Entermerries

• Twentermerries

• 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname stamboek en eventuele sterverklaring

• 3-jarige veulenboekmerries voor opname stamboek en eventuele sterverklaring

• 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring

• 4 t/m 6 jarige stermerries

• 7 jaar en oudere stermerries

• Premiekeuring van kroonmerries

• Premiekeuring van 3 jaar e.o. veulenboekruinen voor opname stamboek en eventueel sterverklaring

De data van de verschillende Fokdagen treft u aan op de site van KFPS bij “Keuringen”.

Voor Duitsland en België moet nog afstemming plaatsvinden omdat daar andere regels van toepassing zijn.

Klik hier voor alle informatie omtrent keuringenseizoen 2021

Bron Phryso