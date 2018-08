“Maar die hebben in de finale nog een kans om het wel goed te doen”, zegt Wendeln. “En ze was in ieder geval de winnaar van het publiek.” Voor de fokker was de ronde van Candy in ieder geval een mooie toevoeging aan de lijst met mooie momenten. Wendeln zag zijn oogappel als driejarige Oldenburger merriekampioen in Oldenburg worden en vorig jaar Bundeskampioene in Warendorf bij de vierjarige merries en ruinen.

Eva moet Candy weer inleveren

Dat was toen nog onder Herman Gerdes. Daarna bracht Wendeln, die Candy niet wil verkopen, de merrie naar Helen Langehanenberg. Die moest een tijdelijke ruiter zoeken vanwege haar zwangerschap en dat werd Eva Möller, die van het zelfde postuur is en dus perfect past op de merrie. Na dit seizoen moet Eva Möller de merrie weer inleveren bij Helen, maar eerst is er nog een finale te rijden. “Misschien komen de passende punten dan”, zegt fokker Wendeln.



