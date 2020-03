Fokker Eef ten Bosch: ‘Ik laat mijn merries ook dit jaar gewoon dekken’

Voor veel fokkers zal de hengstenkeuze dit jaar anders verlopen dan normaal. Door de coronacrisis zijn hengsten niet meer te bekijken op wedstrijden of in een verrichtingsonderzoek. En het is de vraag of hengsten in het buitenland beschikbaar blijven. Gaan ze nog wel fokken en hoe kiezen ze nu de hengsten voor hun merries? Eef ten Bosch, fokker van Wereldkampioen Jovian, geeft een kijkje in de keuken.

Eef ten Bosch is zich ervan bewust dat hij dit seizoen mogelijk een iets minder ruime keus uit hengsten heeft, nu de vraag is of de grenzen open blijven. Maar voor de fokker uit Driel is één ding in ieder geval duidelijk: hij gaat sowieso fokken. “Het kan zijn dat een bepaalde hengst straks niet beschikbaar is, als er bijvoorbeeld geen koerier vanuit het buitenland het sperma naar Nederland kan brengen. Maar dan laat ik de merrie zeker niet gust en zal ik voor een andere hengst kiezen.”

Hengsten in Nederland

Ten Bosch gebruikt normaal gesproken zowel Nederlandse als buitenlandse hengsten, maar gaat zich nu wellicht iets meer oriënteren op hengsten die in Nederland staan. “We weten immers niet of het sperma van buitenlandse hengsten straks nog wel bij ons op stal te krijgen is. Gelukkig heeft het KWPN nu een heel goede jaargang.”

Door de afgelasting van het voorjaarsverrichtingsonderzoek heeft het KWPN besloten om alle daarvoor aangewezen hengsten een deklicentie te geven. En dat komt Eef ten Bosch goed uit. “Het is mooi dat de veulens die volgend jaar geboren worden van deze hengsten wel erkend gaan worden. Er zitten verschillende goede hengsten bij en wellicht ga ik er een paar gebruiken voor mijn merries.”

Video’s

In de aanloop naar de hengstenkeuze ging de fokker graag kijken bij het verrichtingsonderzoek en de merrietesten, maar dat zit er dit jaar dus niet in. “Ik heb gelukkig al wel een beetje een idee en zal nu iets meer online gaan zitten. Ik vind vooral de beweging van hengsten heel belangrijk en hoop dat er nu op internet video’s van de hengsten komen. Ik zag bijvoorbeeld dat Andreas Helgstrand nu video’s gaat maken van zijn hengsten, zodat we als fokkers toch wat kunnen zien nu de hengstenshows niet doorgaan. Dat is wel interessant om te bekijken.”

Zelf insemineren

Het is dus wel even schipperen door de coronacrisis. Ten Bosch verwacht dit jaar zo’n twaalf merries te laten dekken en heeft als voordeel dat hij zelf de merries kan insemineren. “Het is voor mij dus alleen een kwestie van zorgen dat het sperma hier komt. Desnoods zet iemand het aan de weg, dat zou voor mij al prima zijn!”