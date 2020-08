Fokker Marieke Klein Haneveld: ‘Laat ze maar lekker paard zijn’

Kanzel van Hoeve Klein Haneveld (Kasanova van Klaverborch x Watermill Falcon) won de Horses.nl Veulenkeuring bij de ponyveulens. Fokker Marieke Klein Haneveld: “We vonden het wel een geslaagde combinatie. Het is een heel makkelijk veulen."

Kanzel heeft een NRPS vader en een Welsh moeder en werd gefokt door Vincent en Marieke Klein Haneveld, van Hoeve Klein Haneveld uit Sint Oedenrode. De jury van de Horses.nl veulenkeuring, Matthijs van Middelkoop, zei over Kanzel: “Een stoer hengstveulen, dat met veel gemak beweegt. Veel lichaamsgebruik in de drie gangen.”

Springgefokt geen vereiste

De vader van Kanzel is een NRPS gefokte springhengst. Zijn moedersvader is Welsh NWR. Fokker Marieke Klein Haneveld: “Springgefokt was voor mij geen vereiste. Vader Kasanova heeft voor karakter een hoog cijfer gekregen en dat vind ik wel super belangrijk omdat onze veulens ook kinderpony’s moeten worden. Kanzels moeder is een Welsh. Zij is braaf, maar wel gevoelig. We hebben de keuze gemaakt samen met hengstenhouder Arjan Bekkers, die woont hier om de hoek. Kanzel heeft een tweejarige volle broer en die is ook heel goed gelukt. Dat is een hele mooie pony met veel front en uitstraling. Dus we vonden het wel een geslaagde combinatie om opnieuw te gebruiken.”

Te koop

De tweejarige volle broer van Kanzel staat nog steeds op Hoeve Klein Haneveld. “We willen kijken of we met hem het NRPS-hengstentraject in kunnen” vertelt de fokker. Kanzel zelf komt te koop: “Het is een veulen met een geweldig karakter, heel makkelijk, hij vindt alles leuk en goed. Dus het is een leuke pony voor iemand die daarmee verder wil gaan. Maar ik verkoop hem alleen als ik zeker weet dat hij goed terechtkomt!” aldus Klein Haneveld.

Kleinschalige fokkerij

De familie heeft twee fokmerries en is pas enkele jaren geleden begonnen met de fokkerij. “Naast de fokkerij, hebben we een bewust kleine pensionstal, dat vinden we gezellig en door het niet te groot te maken houden we ruimte voor onze eigen paarden. Ook doen we een stukje training. De moeder van Kanzel is weer gedekt voor volgend jaar. De andere merrie is nu vier jaar oud, die gaan we nu inrijden dus zij blijft een jaartje gust. Haar dochter van dit jaar houden we ook aan (zij deed ook mee aan de veulenkeuring – red.). Het is niet onze ambitie om een grote fokkerij te krijgen, maar we willen wel graag een mooie lijn fokken” vertelt Klein Haneveld.

Paard zijn

Ook de tweejarige broer van Kanzel staat nog aan huis: “We vinden het belangrijk dat ze veel in de hand komen, daar worden ze makkelijk van. We leren ze langzaam maar zeker alles en als ze vier jaar oud zijn rijden we ze pas in. Onze pony’s moeten gewoon kunnen spelen en lekker paard zijn. Wij willen heel graag goede en brave pony’s fokken en ook daarom bekend komen te staan. Pony’s die lekker buiten opgroeien en veel in de hand komen. Voor ons hoeft het niet allemaal vlug veel geld op te leveren. Rustig aan, dan gaan ze ook langer mee” besluit Klein Haneveld.

