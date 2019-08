25 paarden naar Nationale keuring van het Groninger paard

Vereniging Het Groninger paard organiseert op zaterdag 31 augustus 2019 de Nationale keuring van het Groninger paard in Tolbert. Voor deze dag, die volledig in het teken staat van het inmiddels zeldzame Groninger paard, zijn 25 paarden geselecteerd op de regionale keuringen.

De veulens strijden om de titel veulenkampioen en één van de paarden wordt uitgeroepen tot nationaal kampioen Groninger paard.

Status: ‘bedreigd’

Er zijn veel ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren, maar één ding is nog steeds hetzelfde, het betrouwbare en mooie Groninger paard. In een tijd waarin veel temperamentvolle paarden voor de absolute spring- en dressuurtop worden gefokt blijft er vraag naar een gemakkelijk te hanteren rij- en menpaard. Hoewel door de inspanningen van de liefhebbers van het Groninger paard veel is bereikt, lopen er nog maar iets meer dan duizend Groningers in ons land en heeft het ras nog steeds de status ‘bedreigd’.

Meer vraag

De Vereniging is blij dat er steeds meer vraag is naar het Groninger Paard. Om aan die vraag te

kunnen voldoen wil de vereniging zich inzetten om samen met de hengsten- en merriehouders het

Groninger Paard als stukje levend erfgoed te behouden en de populatie daarvan te vergroten.

Bron: Persbericht