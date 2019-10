Aandoening Don Martillo erfelijk, Gut Lonken biedt fokkers gratis test aan

Gut Lonken heeft bekend gemaakt dat voormalig wereldkampioen Don Martillo (Don Juan de Hus x Benetton Dream FRH) lijdt aan een erfelijke aandoening. In een verklaring geeft het hengstenstation aan nog geen duidelijkheid te hebben over de precieze oorzaak van de afwijkende bewegingsafloop bij de hengst.

In maart dit jaar maakte Mario von Depka van Gut Lonken, mede-eigenaar van Don Martillo, openbaar dat de hengst zou lijden aan kramperigheid en trok de hengst terug uit de fokkerij. Niet lang daarna ging fokker en mede-eigenaar Axel Windeler de strijd met Von Depka aan. Volgens Windeler zou Don Martillo niet aan kramperigheid, maar aan een langdurig, maar behandelbaar neuromusculair lijden.

Gratis test

Nu, een aantal maanden later, laat Gut Lonken weten dat de hengst nog niet fit is. Zijn bewegingsstoornis blijkt voor vijftig procent erfelijk te zijn. Om die reden biedt het hengstenstation fokkers een gratis test aan voor hun nafok van Don Martillo. De stoornis bij Don Martillo uit zich in een overmatige lift in het achterbeen.

Lees ook:

Wereldkampioen Don Martillo uit fokkerij door kramperigheid

Axel Windeler: ‘Don Martillo heeft géén kramperigheid’

Fokker en mede-eigenaar Don Martillo verstuurt brief aan fokkers

Bron: Reiter Revue