Adri en Lynne van Erp gaan voor het werklustige dressuurpaard met souplesse

Adri van Erp pakte zo’n twintig jaar geleden de kans om van zijn paardenhobby zijn beroep te maken. Naast het rijden en trainen kwam al snel de fokkerij om de hoek kijken. Jaarlijks worden er nu in Heesch zo’n tien tot twaalf veulens geboren uit inmiddels bewezen stammen. Hoe mooi is het dat ook dochter Lynne (16) met het virus is besmet. Hoewel ze zich nog niet intensief met de fokkerij bemoeit, is ze zeer betrokken en rijdt ze de eigengefokte paarden met succes in de sport.