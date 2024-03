Appen met uw geboortemelder? Het kan met de nieuwe Birth Alarm!

Er breekt een spannende periode aan wanneer uw merrie drachtig is. Toch kunt u uzelf gerust stellen en tijdig voorbereid zijn.

Het nieuwste model van Birth Alarm, de Premium Plus, is hét systeem voor ultieme controle en uitgebreide mogelijkheden. Dit model kan u volledig met uw smartphone bedienen via de gratis Telegram app. Telegram biedt u ook de mogelijkheid om meerdere mensen deel uit te laten maken van een groep. Zo krijgt iedereen van die groep alarmmeldingen en statusberichten van uw Birth Alarm. Ook handig: de Premium Plus wordt geleverd mét SIM-kaart en vijf jaar SIM-tegoed. Dat hoeft u dus niet zelf aan de schaffen.

Net zoals een aantal andere Birth Alarm-systemen kan de Premium Plus worden bevestigd aan een apart verkrijgbare antirolsingel rond de schoft of aan een halster. Ook de speciaal voor vlak slapende merries ontwikkelde slaapstand ontbreekt niet op dit exemplaar. Want er is natuurlijk niets vervelender dan een geboortemelder die vaak vals alarm geeft!

Hoe werkt een Birth Alarm?

De slimme Birth Alarm-zenders constateren het moment dat een merrie gaat beginnen aan de bevalling van het veulen door middel van de houding van de merrie. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de merrie tijdens de persweeën gedurende korte of langere tijd volledig op de flank gaat liggen. In deze totale zijligging kan de merrie de hevige persweeën opvangen en de uitdrijvende kracht bevorderen. Birth Alarm is gebaseerd op dit fysiologische verschijnsel.

Welke Birth Alarm voor mij het meest geschikt is?

Dat hangt helemaal af van wat u er precies mee wilt doen en hoe u de meldingen van uw systeem wilt ontvangen. Gaat u bijvoorbeeld voor een vaste ontvanger in uw huis of ontvangt u liever een SMS bericht of een appje, waar u ook bent? Ontdek alle modellen op www.birthalarm.com