Baron verkocht aan stoeterij Blue Hors

Gestüt Westfalenhof heeft de negenjarige Baron (v. Benicio) verkocht aan stoeterij Blue Hors. De hengst zal voortaan voor de fokkerij worden ingezet bij de Deense stoeterij. Baron werd gefokt door Albrecht Middelkampf in Menslage.

In 2016 werd de hengst goedgekeurd in Denemarken. Hij voltooide met succes de 10-dagentest en later ook de 35-dagentest. Hier overtuigde Baron, die voorgesteld werd door Andreas Helgstrand, met zijn uitstekende rijdbaarheid en drie hele goede basisgangen.

Overtuigt van kwaliteiten voor fokkerij en sport

De fokdirecteur van Stoeterij Blue Hors, Martin Klavsen, is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst: ”Baron is een fantastische hengst die Jens Meyer en mij zonder problemen wist te overtuigen van zijn kwaliteiten voor fokkerij en sport. We kijken ernaar uit om hem zo snel mogelijk aan al onze fokkers en het Deense publiek voor te stellen.”

Bron: Horses.nl/Blue Hors