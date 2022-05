Bestuur Connemara Stamboek stapt per direct op, ONCK geannuleerd

Na negen jaar heeft het bestuur van het Nederlandse Connemara Pony Stamboek op de ALV van 28 april per direct haar bestuurstaken neergelegd. Kort daarna werd bekend dat de ONCK (het Open Nederlands Connemara Kampioenschap) op 18 en 19 juni van dit jaar niet plaats zal vinden.

“We hadden ons graag nog langer ingezet voor het stamboek”, schrijft het afgetreden bestuur op de website. “Echter om te besturen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Dat is op de allereerste plaats een respectvolle bejegening door de leden: zowel oud als nieuw.”

Onwerkbare situatie

“Daarbij moet er de ruimte zijn om besluiten te nemen en keuzes te maken en deze in het licht van veranderde omstandigheden aan te passen. Als het bestuur consequent gedurende langere periode die ruimte én het respect niet krijgt van een deel van de leden en er géén redelijk gesprek over mogelijk is dan ontstaat er een onwerkbare situatie en rest er niets anders dan het neerleggen van de bestuurstaken.”

Annulering ONCK

Over de annulering van de ONCK meldt het organisatiecommissie: “Na goede overweging hebben we dit als organisatiecommissie moeten besluiten. Hierin hebben we met een aantal zaken rekening gehouden. Als eerste overweging hebben we het belang van de vereniging voorop gezet. We vinden een evenement belangrijk, maar het stabiel voortbestaan van het stamboek zou naar ons idee op dit moment de volle focus moeten krijgen. Dit betekent ook dat wij zelf op dit moment liever onze tijd en energie bijdragen aan het draaiend houden en vormgeven van de vereniging.”

Lees hier de volledige mededeling

Bron: Connemara