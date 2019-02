Brits hengstenstation komt met gesekst sperma

Bij rundvee wordt inseminatie met gesekst sperma al sinds het begin van deze eeuw toegepast, maar nu is het ook mogelijk bij paarden. Het Britse hengstenstation AI Stallion Services biedt Britse fokkers vanaf april dit jaar de gelegenheid om gebruik te maken van sperma waarmee je voor 96% zeker bent van het geslacht van je veulen. De fokkers moeten hiervoor wel diep in de buidel tasten en betalen omgerekend een dikke 1.100 euro (buiten het dekgeld en dierenartskosten).

Voorlopig is deze methode alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk en het is alleen mogelijk met vers sperma. Hengsten hebben twee verschillende geslachtschromosomen, X en Y. Het Y chromosoom bepaalt dat het zich ontwikkelt tot een hengst. Omdat een Y chromosoom veel kleiner is dan het X chromosoom, bevatten de zaadcellen met X chromosoom 4% meer DNA. De methode die wordt toegepast voor het seksen van sperma, maakt gebruik van dit verschil in DNA.

Bron: AI Stallion Services/Louis Bolk