Castor gehuldigd als dagkampioen IHW Hengstenkeuring 2022

Negen hengsten kwamen afgelopen zaterdag in IJsselmuiden in de baan op de Hengstenkeuring van het International Heavy Warmblood Studbook (IHW) en deze kregen allemaal een verlenging van hun dekbewijs. De vijftienjarige bonte hengst Castor voerde zijn rubriek aan en werd keur verklaard. Daarmee werd de hengst ook voor het leven goedgekeurd.

Castor was een van de slechts twee hengsten, die in de rubriek Hengsten van 8 – 15 jaar Hoofdboek A werden voorgesteld, maar beide hengsten voldeden wel volledig aan het fokdoel van het IHW. Castor was een schoolvoorbeeld qua type en bewoog vrij door zijn hele lichaam. Oscar, de andere hengst uit deze rubriek, bewoog eveneens goed en viel verder op vanwege zijn rustige en goede karakter.

Vier- tot zevenjarigen

De twee opgegeven nieuw te keuren hengsten bleven afwezig, waardoor het programma begon met de hengsten uit het Hoofdboek A van 4 – 7 jaar. Deze rubriek werd gewonnen door de vierjarige Lenard-zoon Leffe, een erg goed in het type staande hengst die een goede prestatie liet zien. Leffe werd samen met zijn eveneens vierjarige stalgenoot Lôwenkônig, die tweede werd, uitgenodigd voor de kampioenschappen in het middagprogramma. Lôwenkônig is een erg complete hengst van een wat lichter type, die het maar nipt aflegde tegen zijn stalgenoot die iets dichter bij het gewenste type stond. Ook de goedkeuring van Maximus van Vredenheim en Honestas Christianso werd met een jaar verlengd en ze werden in deze volgorde geplaatst.

Showblok

Naast de rubrieken aan de hand waren er ook drie hengsten aanwezig, die onder het zadel gepresenteerd werden in een showblokje. Als eerste kwam hiervoor in de ring de Sportboek B-hengst Royal Liberty van Nieuwland, een hengst die dressuurmatig getraind wordt en door zijn vaste ruiter Maarten Woudstra werd voorgesteld.

Na dit korte intermezzo werd de ring vrij gemaakt voor een bijzonder moment binnen iedere fokkerij. Op basis van hun fokprestatie zijn in 2022 een drietal hengsten preferent verklaard en was er in het programma ruimte gemaakt voor een huldiging. Helaas konden maar twee van de drie hengsten aanwezig zijn, maar de eigenaar van de inmiddels 23-jarige Gelderse keurhengst Sirius, de familie Nahuis in persoon van Pascal Nahuis, mocht het herdenkingsrozet in ontvangst nemen. De kersverse keurhengst Castor van de familie Nahuis en de zwarte hengst Dark Dressed Man van Dhr Blumhoff uit Duitsland waren wel aanwezig. Beide hengsten kregen hun herdenkingsrozet uitgereikt en gaven daarna een wervelende show weg.

Kür op muziek

Maximus van Vredenheim betrad de ring voor zijn presentatie onder het zadel onder Marrit Reusien. In een mooie kür op muziek liet hij zien dat een IHW-hengst ook in de sport goed mee kan komen.

Royal Liberty van Nieuwland betrad opnieuw de ring, nu aan de hand, om voor de jury te verschijnen om zijn dekbrevet als Sportboek B hengst. Een bruikbare hengst die je, uitgaande van wat hij liet zien in de demonstratie, vaker tegen zal komen op wedstrijden.

Na de lunchpauze kwam de derde hengst onder het zadel binnen. De twaalfjarige hengst Oscar liet onder zijn eigenaresse Marjolein van de Burg een leuke kür op muziek zien en toonde iedereen hoe braaf een IHW-hengst kan zijn.

Gehuldigd

Vervolgens kwamen de twee hengsten, die vrijwillig de reis naar IJsselmuiden hadden gemaakt, in de ring. Beide hengsten waren al voor het leven goedgekeurd, maar waren aanwezig om gehuldigd te worden. James Bont Jr. mocht als eerste de ring in. De hengst is inmiddels zeventien jaar oud, maar liet zien nog goed te bewegen met veel souplesse. James Bont Jr was gedurende de corona tijd preferent verklaard en werd nu nog even in het zonnetje gezet en kreeg tevens een herinneringsrozet aangehangen. Als tweede mocht de nieuw preferent verklaarde hengst Dark Dressed Man, de ring in, maar die was iets te gespannen om zich goed te kunnen laten zien.

Waardige kampioen

Het kampioenschap zou in twee stappen uitgevoerd worden, waarbij er een kampioen en reserve-kampioen sportboek B en een kampioen en reserve kampioen Hoofdboek A zou worden gekozen. Alleen kwamen de sportboekhengsten niet meer terug voor het kampioenschap, waardoor het kampioenschap voor Hoofdboek A hengsten direct ook het dagkampioenschap werd. In de ring verschenen Castor, Oscar en James Bont Jr om deze strijd aan te gaan. Uiteindelijk mondde het kampioenschap uit in een titanenstrijd tussen de degelijke, rastypische en erg ruim en vrij bewegende Castor en de eveneens super bewegende James Bont Jr. Beide hengsten deden wat verwacht werd en James Bont Jr deed er in beweging nog even een schepje bovenop om het de jury nog moeilijker te maken. Uiteindelijk koos de jury voor Castor, die de hele dag constant gepresteerd had en net even beter in het type staat waar de IHW naar streeft. Een waardige dagkampioen en en even waardige reserve dagkampioen, die met hun ereronde deze erg geslaagde dag afsloten.

Bron: Persbericht