Cooper van de Heffinck verkocht aan Haras Béligneux

Haras Béligneux heeft met de koop van Cooper van de Heffinck (Caretino x Landlord) weer een Grand Prix-hengst aan zijn stoeterij toegevoegd, dat liet de hengstenhouderij weten op facebook.

Cooper, die zelf internationaal sprong met onder andere Vincent Lambrecht en Damien Plume, heeft zelf ook al twaalf nakomelingen die internationaal 1,50m en hoger lopen zoals bijvoorbeeld Hello Jefferson en Captain Cooper.

Goedgekeurde zonen

Behalve in de sport heeft de hengst, die is goedgekeurd bij het SWB, het BWP, het OS en sinds kort bij het SF, ook in de fokkerij succes. Zo heeft hij al meerdere goedgekeurde zonen waaronder ook Captain Cooper en Jos van D’Abdijhoeve.

