Coupe de Coeur terug in Duitsland

De succesvolle 22-jarige schimmelhengst Coupe de Coeur (v. Calido I) heeft zijn box weer ingenomen op het Beierse Landgestüt Schwaiganger. De Holsteiner was daarvoor gestationeerd op het Zweedse Gestüt Lövsta Stuteri. De hengst heeft een geslaagde carrière met Ludger Beerbaum achter de rug. De schimmel heeft vele succesvolle nakomelingen voortgebracht.

In 2008 schafte Madeleine Winter-Schulze de hengst aan voor Beerbaum. Op dat moment was het paard al succesvol onder René Tebbel. De combinatie won twee keer de Duitse kampioenschappen. Beerbaum nam aanvankelijk zelf de teugels over.

Carrière met stal Beerbaum

In 2011 plaatste het paar zich voor de wereldbekerfinale in Leipzig. In datzelfde jaar werd de Holsteiner met Beerbaum voor de derde keer Duits kampioen. Beerbaum gaf de teugels over aan Henrik von Eckermann. De Zweed maakte op het EK in Madrid in 2011 deel uit van het Zweedse team met Coupe de Coeur.

Succesvolle kinderen

De hengst is met elf goedgekeurde zonen en talloze geprimeerde merries succesvol in de fokkerij. Coupe de Alb (v. Coupe de Coeur) wordt uitgebracht op het hoogste niveau door Marian Müller. Comanche werd in de internationale sport gereden door Meredith Michaels Beerbaum en Markus Beerbaum.

