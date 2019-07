De Wolden Cup waardeert fokkers finalepaarden met premie

De Wolden Cup, de noordelijke competitie voor 4- en 5-jarige springpaarden, heeft niet alleen een goede prijzenpot voor ruiters. Tijdens de finale op 23 juli op CH De Wolden in Veeningen krijgen alle aanwezige fokkers van de deelnemende paarden een mooie premie. ‘We proberen deze competitie altijd zo op te zetten, dat iedereen er wat aan heeft. De ruiters, paarden, sponsors, het publiek en natuurlijk ook de fokkers’, vertelt medeoprichter Karin Bentum.

Hoewel het beschikbaar stellen van een fokkerspremie dit jaar nieuw is, zet De Wolden Cup zich op meer manieren in om de fokkers van de deelnemende springpaarden bij de wedstrijden te betrekken. “We bellen elk jaar alle fokkers op waarvan een paard in de finale loopt. Dat zijn er per leeftijdscategorie 24, dus dat is best veel werk. Het lukt vaak niet om er meer dan vier of vijf op een avond te bellen, want je raakt zo een tijd aan de praat. Het wordt echt enorm gewaardeerd dat we dit doen”, lacht Karin Bentum, die De Wolden Cup vijf jaar geleden opzette samen met Alice Hendriks.

Interessant voor iedereen

“Wij rijden beide jonge paarden en vinden het belangrijk dat deze op een goede, positieve manier ervaring opdoen. Er verdween destijds een jonge paarden-competitie, wij zijn daar op ingesprongen en hebben De Wolden Cup opgezet. Onze instelling was: dat gaan wij wel even doen, maar er komt toch nog wel heel wat bij kijken. De Cup is in 2017 niet verreden, maar verder loopt het eigenlijk heel goed. We proberen het voor iedereen interessant en leuk te maken. Voor de paarden, ruiters – ook amateurs! – de clubs die de wedstrijden organiseren, de sponsors, het publiek en de fokkers.”

In de spotlight

Als extra service is omroeper Willem Vroom alvast de pedigrees van de deelnemende finalepaarden aan het uitpluizen. “Als er goede paarden uit het moederlijntje komen, vertelt hij dat erbij als het paard aan het springen is. Vorig jaar heeft hij dat voor het eerst gedaan en het blijkt dat de fokkers dit heel leuk vinden. Het is ook informatief voor het publiek, er komen nogal wat scouts naar de finale van De Wolden Cup om jong talent te spotten en er is best wat handel. De competitie is dus een mooie manier om je jonge springpaard in de spotlight te zetten.”

Mooie prijzen

Voor ruiters is De Wolden Cup ook lucratief. In de eerste vier competitiewedstrijden, die werden verreden in Staphorst, De Wijk, Nieuwleusen en Holtrijk, was de eerste prijs 120 euro. De finale dagprijs is 200 euro, de overall winnaar van de competitie wint 500 euro en een dekking van Kallas (Dallas VDL x Quality Time TN), beschikbaar gesteld door Teus van de Brink. Wie jury is in de finale is altijd tot het laatste moment een verrassing, maar aangezien Albert Voorn en John en Beezie Madden hier al eens voor werden gestrikt, zullen het zeker niet de minsten zijn!

Kanshebbers finale

Stal Zoer maakt een goede kans om met de hoofdprijzen naar huis te gaan in De Wolden Cup. Zowel Albert Zoer als stalamazone Stefanie Schleper wonnen twee voorselecties. Albert met de vijfjarige Jackpot (v. Zirocco Blue), Stefanie met Up to Date-nazaat Kanjer. De andere voorselectiewinnaars bij de sterke groep vijfjarigen waren Roos Hansman met Jeolita S (v. Zavall VDL en. Marcelle Hokse met Jarrant ut Frankryk (v. Warrant). Bij de vierjarigen trokken ook Béanke Roeland met Kensington Blue (v. Zirocco Blue) en Tonny van Leeuwen met Kay (v. Harley) al aan het langste eind.

Bron: Persbericht