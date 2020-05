Drievoudig GP-moeder Orlandaise (24) brengt veulen van Glamourdale

Bij Ron Schonewille is afgelopen maandagnacht een merrieveulen van Glamourdale geboren uit Orlandaise (Indoctro x Wisconsin). De 24-jarige Orlandaise is de enige merrie in Nederland met drie Grand Prix-nakomelingen in twee fokrichtingen. Haar bekendste dressuur-nakomeling is Uzzo (v. Lancet) die door Patrick van de Meer op het EK in Aken en op de Olympische Spelen in Londen werd uitgebracht.

Twee van de nakomelingen van Orlandaise springen op GP-niveau. De andere is het voormalig Nederlandse teampaard Uzzo (v. Lancet) die door Patrick van der Meer in de internationale Grand Prix dressuur werd uitgebracht. Uzzo was haar eerste nakomeling, Orlandaise was toen vijf. Gevolgd door de 1,60 m-paarden Vaillante (v. Krunch de Breve) en Antonov (v. Aachen), die nu onder de naam All In wordt uitgebracht.

Eén keer in je leven

Ron Schonewille begon met fokken toen hij er zelf als springruiter mee stopte. “Ik kocht Orlandaise via Harry Wouters. Ik wilde wat in de fokkerij gaan doen zodra ik stopte met rijden en ik was op zoek naar een goede fokmerrie, via via was ik bij Orlandaise terechtgekomen. Orlandaise stond bij de broer van Harry, zij hebben ook met die stam gefokt en ik zocht een goedlopend springpaard. Harry dacht dat hij wel wat had staan dus ik sprong gelijk in de auto naar Limburg. Op het eerste gezicht vond ik het niet zo een heel bijzonder paard, tot we haar los deden en we haar lieten vrijspringen. Wat een vermogen had de merrie, echt fantastisch. Zo’n paard kom je maar een keer in je leven tegen.”

Karakter en instelling

“Echt kenmerkend van de nakomelingen van Orlandaise is het fijne meewerkende karakter en de goede instelling, dit zien we overal terug”, vervolgt Schonewille. “We zijn nu met de tweede generatie aan het fokken en ook in deze paarden zie je dat terug. We hebben nu een nakomeling van Lancet op stal staan uit een dochter van Orlandaise, in dit veulen zien we heel veel terug van Uzzo. Als hij in de paddock staat zie je al dat het veulen veel ‘go’ heeft, heel mooi om te zien.”

Soms keuzes maken

“Dit jaar hebben we een veulen van Glamourdale, dit vonden we een goede combinatie. Wat we met het pasgeboren veulen gaan doen ben ik nog niet helemaal uit, het veulen ziet er fantastisch uit maar we kunnen helaas niet alle paarden behouden. We zijn gelukkig goed bedeeld met veel goede nakomelingen van Orlandaise. Soms moet je helaas keuzes maken. We proberen de veulens altijd op een goede plek terecht te laten komen, zo bouw je echt wat op met je fokkerij. Ik heb liever dat ik zie dat de paarden het heel goed doen en goede resultaten behalen bij een goede ruiter dan dat ik er een paar duizend euro meer voor krijg.”

Eigenlijk vier GP-paarden

“Een doel voor mij was om een paard te fokken met het oog op instelling, het is belangrijk dat je een team vormt met een paard. Om die redenen heb ik Orlandaise toentertijd door Lancet laten dekken. In 2001 werd in Uzzo (v. Lancet) geboren, die later onder Patrick van der Meer goede resultaten behaalde in de internationale Grand Prix. Omdat ik zelf altijd gesprongen heb wilde ik ook graag een paar springveulens. Vaillante (v. Krunch de Breve), All In (v. Aachen) en Bowie (v. Aachen), kwamen allemaal bij Leon Thijssen terecht. Hij heeft Bowie en All In fantastisch opgeleid en naar de Verenigde Staten verkocht. All In kwam onder het zadel van de jonge amazone Katherine Strauss, die op stal staat bij Beezie Madden. Strauss brengt de donkerbruine ruin uit op 1,60 m.-niveau. Het derde Grand Prix-paard uit Orlandaise is de eerder genoemde Vaillante, die onder het zadel kwam van de Portugese springruiter Goncala Barradas en eerder door Anouk de Ruijter werd gereden. Eigenlijk vind ik dat Orlandaise vier Grand Prix-paarden heeft gebracht. Bowie is in de VS een van de allerbeste hunters. Hunters zijn hier niet zo populair als in de VS, maar het is een top beest.”

Andere bloedvoering

Orlandaise is inmiddels 24 jaar oud, maar nog steeds heel fit. “Ik twijfel of ik haar laat dekken voor volgend jaar, ze is natuurlijk al op leeftijd maar we zien dat merries altijd het beste zijn als ze drachtig zijn. De geboorte van het veulen van dit jaar ging ook erg soepel en snel. We hebben in het verleden meerdere springveulens en dressuurveulens gefokt met Orlandaise maar we willen toch eigenlijk nog wel een keer springveulen met een andere bloedvoering fokken. Orlandaise krijgt eigenlijk altijd goede nakomelingen, wie weet wordt de volgende in de toekomst ook weer een Grand Prix-paard.”

Bron: KWPN