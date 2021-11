Duitse fokwaarden springen: Baloubet du Rouet doet goede zaken

Balous Bellini v. Balou du Rouet (142 / 88)

Bellini Royal v. Balous Bellini (141 / 79)

Cachassini v. Cachas (143 / 83)

Captain Fire v. Contendro I (141 / 92)

Carleyle v. Connor (142 /80)

Carridam v. Carrico (141 / 78)

Casalido v. Casall (142 / 76)

Cascadello I v. Casall (145 93)

Catoki v. Cambridge (144 / 95)

Cellestial v. Cantus (142 / 94)

Chaccato v. Chacco-Blue (141 / 78)

Chacco Chacco v. Chacco-Blue (148 / 82)

Chacoon Blue v. Chacco-Blue (144 / 85)

Chalan v. Chambertin (141 / 85)

Cloney v. Contender (141 / 85)

Come and Fly v. Cornet Obolensky (150 / 72)

Comme il faut v. Cornet Obolensky (143 / 93)

Cornado I v. Cornet Obolensky (143 / 90)

Cornet Obolensky v. Clinton (141 / 97)

Diacontinus v. Diarado (153 / 93)

Diamant de Plaisir I v. Diamant de Semilly (152 / 72)

Douglas (Rousseau) v. Darco (142 / 85)

Firth of Lorne v. For Pleasure (141 / 72)

Grey Top v. Graf Top (149 / 93)

Heartbreaker v. Nimmerdor (144 / 88)

Hickstead White v. Hickstead (142 / 82)

Los Angeles v. Light On (143 / 86)

Manchester van’t Paradijs v. Elvis ter Putte (145 / 70)

Million Dollar v. Plot Blue (145 / 79)

Now Or Never M v. Voltaire (141 / 91)

Ogano Sitte v. Darco (145 / 77)

Perigueux v. Perpignon (149 / 94)