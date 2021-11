Duitse fokwaarden dressuur: Jazz en Vivaldi aan kop

Duitsland heeft sinds 2019 drie verschillende fokwaarden: de HEK-fokwaarde (nationale en internationale resultaten), de sportfokwaarde (nationale resultaten) en de jonge paarden-fokwaarde (jonge paarden-rubrieken, verrichtingstesten en merrietesten). Ook dit jaar is de invloed van KWPN-hengst Jazz (Cocktail x Ulster) opvallend groot. Hij staat bovenaan de HEK-fokwaarde en staat op de tweede plaats bij de sportfokwaarde. Daar neemt zijn kleinzoon Vivaldi de eerste plaats in.

In de HEK-fokwaarden is de invloed van KWPN-hengsten groot. Painted Black (Gribaldi x Ferro), Johnson (Jazz x Flemmingh) en Krack C (Flemmingh x Beaujolais) hebben een plaatsje in de top tien veroverd. In de sportfokwaarden gaan Vivaldi aan kop en neemt zijn zoon Vitalis de derde plaats in.

HEK-fokwaarde dressuurhengsten

Jazz (v. Cocktail) (238 / 92) Breitling W (v. Bismarck) (205 / 88) Don Schufro (v. Donnerhall) (204 / 95) Painted Black (v. Gribaldi) (194 / 73) Donnerbube I (v. Donnerhall) (193 / 74) Welt Hit II (v. Weltmeyer) (190 / 93) Johnson (v. Jazz) (189/ 92) Welt Hit I O (v. Weltmeyer) (189 / 81) Krack C (v. Flemmingh) (188 / 85) Gribaldi (v. Kostolany) (186 / 94) Damon Hill (v. Donnerhall) (184 / 93) Vivaldi (v. Krack C) (182 / 85) Romanov (v. Rohdiamant) (179 / 91) Vitalis (v. Vivaldi) (178 / 93) Rubin Cortes (v. Rubin Royal) (178 / 83) Donnerhall (v. Donnerwetter) (175 / 99) Ferro (v. Ulft) (175 / 87) Boston (v. Jazz) (174 / 83) Diamond Hit (v. Don Schufro) (173 / 98) Lord Loxley I (v. Lord Sinclair I) (173 / 96) Sir Donnerhall I (v. Sandro Hit) (173 / 99)

Sportfokwaarde

Vivaldi (v. Krack C) (171 / 83) Jazz (v. Cocktail) (168 / 91) Vitalis (v. Vivaldi) (168 / 91) Escolar (v. Estobar NRW) (167 / 76) Damon Hill (v. Donnerhall) (165 / 92) Don Schufro (v. Donnerhall) (162 / 94) Breitling W (v. Bismarck) (162 / 87) Fürstenball (v. Fürst Heinrich) (161 / 96) Bordeaux (v. United) (159 / 90) Don Juan de Hus (v. Jazz) (157 / 75) Krack C (v. Flemmingh) (156 / 85) Lissaro (v. Lissabon) (155 / 89) Dressage Royal (v. Donnerhall) (152 / 90) Benicio (v. Belissimo M) (151 / 79) Rock Forever I (v. Rockwell) (150 / 95) Zack (v. Rousseau) (150 / 88) Painted Black (v. Gribaldi) (150 / 72) Dimaggio (v. Don Primero) (149 / 94) Florencio I (v. Florestan I) (149 / 97) Flanagan (v. Fidertanz) (148 / 85)

Jonge paarden-fokwaarde

Bonds (v. Benicio) (166 / 83) Don Juan de Hus (v. Jazz) (165 / 93) Don Martillo (v. Don Juan de Hus) (165 / 75) Escolar (v. Estobar NRW) (161 / 97) Benicio (v. Belissimo M) 160 / 96) Zoom (v. Zack) (160 / 80) For Dance (v. For Romance I) (159 / 86) Morricone I (v. Millennium) (158 / 94) Secret (v. Sezuan) (158 / 86) Stanford (v. Sir Donnerhall I) (157 / 81) Follow Me (v. Fürstenball) (156 / 90) Asgard’s Ibiza (v. Desperado) (156 / 89) Fürst Magic (v. Fürstenball) (156 / 75) Damon Hill (v. Donnerhall) (155 / 97) Fürstenball (v. Fürst Heinrich) (154 / 99) Don Frederic (v. Don Frederico) (154 / 94) DeLorean (v. Dancier) (153 / 83) Lissaro (v. Lissabon) (152 / 96) Fürst William I (v. Fürst Wilhelm) (152 / 78) Bon Coeur (v. Benetton Dream) (151 / 96) Foundation (v. Fidertanz) (150 / 97) Fürsten-Look (v. Fürstenball) (150 / 96) Real Diamond (v. Rohdiamant) (150 / 92) Rocco Granata (v. Rock Forever I) (150 / 79)

Bron: St. Georg