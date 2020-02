Equitechnic en Haras d'Héroussard hebben de geboorte van het eerste gesekste merrieveulen in Europa aangekondigd. Hoewel er bij rundvee al sinds het begin van deze eeuw wordt gewerkt met gesekst sperma, werd het in de paardenfokkerij tot voor kort op zeer kleine schaal gedaan. Het in Frankrijk geboren merrieveulen is de eerste binnen Europa.