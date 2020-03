Eerste veulen voor Grand Prix-merrie Anne Beth

Goed nieuws voor Grand Prix-amazone Lisa en haar echtgenoot, topvoetballer Thomas Müller. Zij hebben een een merrieveulen gekregen uit de KWPN-merrie Anne Beth (Oscar x Corleone). Daarmee is de vijftienjarige Grand Prix-merrie voor de eerste keer moeder geworden.

De door Van Norel uit Wapenveld gefokte Anne Beth maakte haar debuut in de Zware Tour onder Isabell Werth, de trainster van Lisa Müller. Vervolgens bracht Müller de merrie in 2018 in Fritzens-Schindlhof, München-Riem en Aken uit in de internationale Grand Prix.

Nieuwe job

Nu heeft Anne Beth alias ‘Betzi’ een nieuwe job: zij werd voor het eerst moeder. Het veulentje heeft de naam Fetzi Betzi gekregen. Vader van het veulen is de Oldenburger premiehengst Fürstenball.

Scholtens, Bruntink en Van Silfhout

In de Pavo Cup en op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Verden was Anne Beth respectievelijk succesvol onder Emmelie Scholtens en Vai Bruntink. Onder Diederik van Silfhout maakte de merrie haar debuut in de internationale Lichte Tour. Ze wonnen het debuut in Roosendaal met dik 70% en boekten vervolgens successen op de CDI’s van Arnhem en Vidauban. Daarna kwam de merrie in handen van Lisa Müller.

Bron: Horses.nl/LisaMüller/St-Georg