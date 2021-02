Eventingruiter Jörg Kurbel start eigen hengstenstation

De Duitse eventingruiter Jörg Kurbel wil de sport in de toekomst meer aan zijn dochters overlaten en start om die reden een eigen hengstenstation. Kurbel heeft inmiddels al een tweetal hengsten op zijn station: de volbloedhengst Agamemdon (v. Lord of England xx) en de vierjarige Trakehner-hengst Sturmpfeil (Under Fire x Sixtus).

Kurbel ontdekte de zesjarige Agamemdon xx bij Gestüt Röttgen. De hengst was tot oktober vorig jaar nog actief in de rensport. Op woensdag 3 februari werd de hengst door de hengstenkeuringscommissie van het DSP goedgekeurd.

Sturmpfeil werd in 2019 goedgekeurd bij het Trakehner Verband. De hengst wordt dit jaar door Philipp Brodhecker in de springsport uitgebracht. Toch voorziet Kurbel voor hem een toekomst in de eventing.

Bron: St. Georg