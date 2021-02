Fok- en sportcarrière Confess Color op pauze na diagnose Lyme

De fok- en sportcarrière van de Hannoveraan Confess Color (v. Cadeau Noir) staat tijdelijk op pauze. De hengst is gediagnostiseerd met de ziekte van Lyme, zo liet Gestut Bonhomme gisteravond weten tijdens de live online hengstenpresentatie.

Confess Color werd op de Hannoveraanse Hengstenkeuring in 2019 uitgeroepen tot premiehengst en vertrok in de veiling voor maar liefst 1,89 miljoen euro naar Rebecca Gutmann van Gestut Bonhomme.

Niet ter dekking

Een half jaar geleden waren er al geruchten van gezondheidsproblemen bij de hengst. Deze geruchten werden gisteravond bevestigd door Gestut Bonhomme. Stalmanager Robert Conredel en eigenaar Gutmann willen de hengst niet onder druk zetten en hebben dan ook besloten de hengst in 2021 niet ter dekking te stellen.

Diffuse kreupelheid

“Confess Color vertoont een diffuse kreupelheid die van tijd tot tijd beter en slechter is. We doen veel moeite om de bron ervan te vinden en een therapie te vinden die helpt. We hebben al een heleboel ziekten kunnen uitsluiten. Op dit moment spreekt alles voor de diagnose borreliose (Lyme). Zolang we niet kunnen garanderen dat Confess in een zodanige gezondheidstoestand verkeert dat hij zijn hengstentest zonder lijden kan afleggen, is hij niet beschikbaar voor de fokkerij”, vertelt PR-manager Saskia Conredel aan Eurodressage.

Bron: Horses.nl / Eurodressage