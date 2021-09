Fokker Edgar Meijer over Edgar M: ‘Hij was donders eigenwijs’

Edgar M (Arezzo VDL x Marlon) kwam onder Marlon Zanotelli uit op de Olympische Spelen in Tokio. Fokker en naamgenoot Edgar Meijer vertelt over zijn fokproduct: “Ik kom uit Twente en daar zeggen ze ‘hij was donders eigenwijs’. Nou, dat was hij ook. Als veulen deed hij gewoon wat hij in zijn kop had. Het was een heel apart veulen."

“Ik zal dat nooit vergeten, het was echt een eigenwijs dier. Bijvoorbeeld met chippen, dan ging hij gewoon op de grond liggen. Als veulen heeft hij een navelbreuk opgelopen, de breuk was zo groot dat er niet geopereerd kon worden. We hebben toen zelf een tuigje ontwikkeld voor de buikwand, zodat er geen druk op kwam. Daarmee hebben we toen direct kunnen oefenen zodat hij mak werd, dat hij gewend was wat aan de benen en de buik te hebben.”

Van de Lageweg

“Hengstveulens verkopen we eigenlijk altijd direct. Dat jaar hadden we twee hengstveulens, die gingen zoals altijd direct naar Van de Lageweg (VDL). Dat is met dit veulen ook gebeurd. Het andere veulen van dat jaar heet ook Edgar M (Azteca VDL uit Renegade M stb. van Indorado), dat is toen helemaal verkocht naar Mexico. Mijn vader wilde hem eigenlijk houden. Maar Edgar M (Arezzo VDL uit Aramee O.A. ster van Marlon) hebben we, ondanks dat hij eigenwijs was, gehouden. Het was een mooi sterk veulen. Dat we Edgar M hebben gehouden is ook wel apart, want normaal verkopen we alles al voordat ze tweeëneenhalf zijn. Bij ons op stal hadden we eigenlijk geen oudere paarden. Edgar M hebben we aangehouden en hij was ook het eerste paard dat bij ons de sport in ging”, vervolgt Edgar Meijer.

Alle credits naar anderen

Over de carrière van de inmiddels 12-jarige ruin vertelt Meijer: “Dat we hem hebben gehouden, dat heeft wel leuk uitgepakt. Maar alle credits gaan naar anderen hoor! Eerst heeft hij tweeëneenhalf jaar bij de opfok in Friesland gestaan en daarna is hij zadelmak gemaakt in Winschoten. En toen is hij heel goed klaargemaakt door Wilfred Harke uit Punthorst. Daarna is hij naar Marcel de Boer gegaan, Lennart de Boer heeft er toen op gezeten en die jongens weten wat een paard klaarmaken is. En wij zijn eigenlijk altijd eigenaar gebleven.”

Edgar M, hier onder Lennard de Boer op Jumping Amsterdam 2018. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wat een ander niet kan

“Wat we aanhouden, daar zien we wel echt wat in. Elk concours waar de vos liep, zo noemen wij hem, gingen we naartoe. Dat is ook wat ik fokkers aanraad, hou je fokproducten in de gaten. Als vijfjarige ging hij voor het eerst op concours, hij deed iets wat zijn leeftijdsgenootjes niet deden. Hij onderscheidde zich, super voorzichtig en hij wil het gewoon voor je doen. Samen met mijn vader gingen we elk weekend op concours, we volgden Edgar en we hadden vertrouwen in hem. Hij doet iets wat een ander niet kan,” zegt Meijer trots.

Altijd gehoopt, niet gedacht

Als tienjarige werd Edgar M verkocht. “Hij liep toen ongeveer 1.40-1.45. Het is een verhaal van veel fokkers, je moet verkopen als je in de fokkerij zit.” De verkoop heeft er voor Meijer niet voor gezorgd dat hij het paard uit het oog is verloren, nog altijd volgt de fokker elke wedstrijd die Edgar M loopt. “Elk weekend, waar hij ook loopt, probeer ik te kijken. Ik ben natuurlijk trots op hem, dus dan volg je hem ook. We hebben altijd gehoopt op de Olympische Spelen, maar we hebben het nooit gedacht.”

Spelen Parijs

De toekomst ziet Meijer positief in voor zijn fokproduct Edgar M. “Over drie jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs, hij wordt nog sterker en kan nog verder ontwikkelen. Als hij blessurevrij kan blijven, dan heb ik er wel verwachtingen van. Zolang ik hem ken heeft hij nog nooit een blessure gehad, hij heeft nog nooit stilgestaan. Er zit vermogen in het paard, hij heeft bloed en hij is super voorzichtig. Hij denkt mee, heeft ons al veel moois laten zien en ik geloof dat hij het in zich heeft.”

Bron: KWPN