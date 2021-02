Foundation levert Oostenrijkse kampioenhengst

Op de AWÖ Hengstenkeuring op 6 en 7 februari 2021, is Broadmoars Franello (Foundation x Dormello) benoemd tot kampioen. De hengst komt uit de Weissena-stam, waar ook Weihegold OLD van afstamt. Bij de springhengsten leverde Unikato de kampioen.

Fokkerijleider Dr. Leipold Erasimus beschreef Broadmoars Franello als een hengst met veel uitstraling en hengstopdruk, die een energiek optreden liet zien. Ook bij het vrijspringen kon de hengst overtuigen. “Zijn grootste hoogtepunt is zijn enorme mechaniek in draf. Hij heeft veel zelfhouding, oprichting en heeft een sterke bovenlijn. Bij deze hengst is alles geweldig”, aldus Erasimus.

Reservekampioen van For Dance

Reservekampioen werd Geyer’s Fort Knox (For Dance x Dimaggio). “Dit is een hengst die zich nog volop aan het ontwikkelen is. Hij is een chique en charmante zoon van For Dance, met veel uitstraling. Hij is heel beweeglijk, maar nog wel wat jeugdig.” Zowel de kampioen als de reservekampioen zijn benoemd tot premiehengst.

Springhengsten

Drie springhengsten kregen een premie. Daaronder ook kampioen Geyer’s Unbreakable (Unikato x Calando V). De hengst overtuigde met een 9,5 voor het vrijspringen. Reservekampioen werd Aramis (Alibi x Carbido). De derde premie ging naar Geyer’s Domini (Dinken x Nekton).

Bron: ZAP