Frankrijk roept dressuurpaardenstamboek voor Lusitano-kruisingen in het leven

Frankrijk heeft officieel een nieuw dressuurpaardenstamboek, het Cheval de Dressage Français (CDF). Dit stamboek staat open voor fokkers van dressuurpaarden die zijn geboren uit kruisingen met Lusitano's. Het CDF is gecreëerd dankzij onder andere de visie van de Franse fokker Sylvain Massa.

Massa vergaarde wereldwijd bekendheid dankzij zijn Lusitano-kruisingen. Hij fokte onder andere de internationale Grand Prix-paarden Addict de Massa (San Amour I x Maestro) van Anna Kasprzak, Alquazar de Massa (San Amour I x Landim) van Arnaud Serre, Santurion de Massa (Münchhausen x Estoiro) van Daniel Pinto en Ultrablue de Massa (Rubin Royal x Almonda) van Arnaud Serre.

Het beste van beide werelden

“Al in de jaren ’80 waren enkele Franse fokkers de voorlopers van dit ras, door ervoor te kiezen om Lusitano’s te kruisen met warmbloedpaarden. Deze keuze is ontstaan met de natuurlijke aanleg van de Lusitano voor de discipline dressuur – waaronder de piaffe en passage – in gedachten. Uit deze combinatie is een ras ontstaan dat het beste van beide werelden samenbrengt”, valt er te lezen op de website van het CDF.

Eigen stamboek

Volgens het kersverse stamboek worden er jaarlijks meer dan honderd veulens uit dergelijke kruisingen geboren. “Ze hadden tot dusver geen eigen stamboek, maar elk ras moet zijn stamboek hebben om erkend en gewaardeerd te worden.”

Bron: CDF/Horses.nl