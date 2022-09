Geslaagde nationale keuring Vereniging Het Groninger Paard

Het ex-politiepaard Sabine (v. Bascal) van H.F. Cnossen werd afgelopen zaterdag op de nationale keuring van Vereniging Het Groninger Paard in Tolbert tot nationaal kampioen benoemd. Bij de veulens ging de titel naar Alexandra van de Pasop (v. Rio) van I. Evenhuis.

Negen veulens kregen een eerste premie en het beste hengst- en merrieveulen streden vervolgens om de titel Nationaal Veulenkampioen. Het beste hengstveulen van de dag was de met veel gedragenheid bewegende Ewout (Elbo x Extase) van fokker H. Tanis. Bij de merrieveulens kwam Alexandra van de Pasop op kop te staan. Dit merrieveulen is door de comb. Van de Veen gefokt uit de merrie Brigitta (v. Extase). Ze presenteerde zich met veel allure en souplesse en combineert dit met een goed type. Ook in de kampioenskeuring liet ze wederom haar kwaliteiten zien en sleepte zo de titel binnen.

Alexandra van de Pasop. Foto: Vereniging Het Groninger Paard

Oudere stamboekmerries

Op de verschillende regionale keuringen kunnen de stamboekmerries een voorlopig Ster of Model predicaat bemachtigen. De grens voor een Ster predicaat is een 7 op type en 70 punten totaal. Voor het Modelschap moeten de merries een 8 op type en 75 punten totaal scoren. Om het predicaat definitief te maken moeten de merries op de nationale keuring de benodigde punten nogmaals behalen.

Elsiena van Nieuwland aan kop

In de goed gevulde groep vier t/m zeven jarige merries namen acht merries deel. Als eerste mocht zich opstellen de dagkampioen van regio Midden: Elsiena van Nieuwland (Ede x Ramires) van B. Ketelaar. Deze goed in het type staande merrie gaf een erg fijne presentatie en werd Model verklaart. Er was ook het Modelpredicaat voor de merrie Marre’s Lasallia (Lenard x Mats) van T.R. Zwarteveen. De overige zes merries werden gepromoveerd tot stermerrie.

Ideaalbeeld

Bij de acht jaar en oudere merries wist de merrie Sabine (Bascal x Hanno) uit de fokkerij van fam. De Bruijn uit Wenum Wiesel en in eigendom van H.F. Cnossen veel indruk te maken. Deze merrie benadert het ideaalbeeld op stand erg nauw en kreeg op type dan ook een negen. Sabine is de afgelopen jaren in dienst geweest bij de bereden politie en nu weer beschikbaar gekomen voor de fokkerij. Ze werd eerder dit seizoen al kampioen van de regio Noord en kreeg ook het modelpredicaat toegewezen.

Modelmerrie

In de rubriek stermerries voor graadverhoging trad Rosetta (Macho Polo x Herbert) aan. Deze merrie van L.J. Biewenga-De Grijp ging met veel bravoure door de baan en mocht als modelmerrie de baan weer verlaten.

Jury kiest Faridah

Twee modelmerries presenteerden zich in de daarvoor bestemde rubriek te weten Faridah (Meinart x Farao) van M. Kamies en Sentana (Geronimo x Vagand) van de fam. Van Huis. Deze merries hebben het hoogste predicaat op exterieur en beweging gehaald en worden derhalve niet meer geplaatst. Enkel wordt er door de jury een vertegenwoordiger gekozen voor de kopgroep om het dagkampioenschap. Aan Faridah de eer deze keer. De stamboekruinen kunnen enkel het sterpredicaat verkrijgen en Ewout van de Pasop (Elgar x Brigitta v. Extase) van P. Eerhart slaagde hiervoor met vlag en wimpel. Met zijn drie jaar is het al een heel compleet paard.

Model preferente Brigitta

Van opmerkelijk grote invloed was zaterdag de fokmerrie Brigitta (v. Extase) van Frank en Ciska van der Veen. Niet alleen tekende ze voor de het moederschap van het kampioensveulen Alexandra van de Pasop, ook de beste ruin Ewout van de Pasop en de winnaar van de zadelrubriek Sandra van de Pasop (v. Macho Polo) komen uit deze Brigitta. Modelmerrie en voormalig nationaal kampioen Sandra van de Pasop is in eigendom van A.D Elema-van der Veen en werd keurig voorgesteld door dochter Alice. Deze Sandra is tevens de volle zuster van de goedgekeurde hengst Maistro Polo, die ook middels twee eerste premie veulens vertegenwoordigd was.

Algemeen Dagkampioenschap

Uit alle rubrieken werden de eerst geplaatste dieren uitgenodigd om de kopgroep te vormen voor het algemeen dagkampioenschap. Dit resulteerde is een mooie en uniforme collectie paarden. Het prachtige type, gecombineerd met een constante presentatie, gaf uiteindelijk de doorslag voor de jury om de merrie Sabine tot Nationaal kampioen uit te roepen.

Erepenning St. Zeldzame Huisdierrassen

Na een aantal jaren afwezigheid werd dit jaar de erepenning van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen uitgedeeld aan een liefhebber die veel voor de vereniging en het Groninger ras betekend heeft. Deze penning ging naar Robert en Trudy Kamps van Stal Klein Klooster uit Groningen. Al vele jaren zetten zij zich in voor de vereniging; Trudy was jarenlang bestuurslid, ze fokken ieder jaar een aantal veulens en zijn actieve promotors van het Groninger Paard op veel verschillende evenementen.

Bron: Persbericht Vereniging Het Groninger Paard