De familie Wilm heeft Gestüt Tasdorf verkocht aan Christian Vogg en zijn vrouw Sophie. Gestüt Tasdorf werd in 1997 gebouwd naast de toen al bestaande rijhal. Petra Wilm, jarenlang voorzitter van het Trakehner Verband, fokte daar onder andere Trakehner-kampioenshengst King Arthur TSF en Kasimir TSF.

Christian Vogg was voorheen succesvol in de eventingsport en vertegenwoordigde zijn thuisland op meerdere Europese kampioenschappen bij de jeugd. Vandaag de dag rijdt hij alleen nog hobbymatig. Zijn vrouw Sophie richt zich eveneens op de eventingsport en werkt daarnaast in de vastgoedsector.

Bron: Züchterforum/Horses.nl