Grand Galaxy Win-dochter meervoudig kampioene op Devon Breed Show

Gjenganger (Grand Galaxy Win x Don Schufro) bezorgde haar fokster en eigenaresse Alice Tarjan een onvergetelijke editie van de Devon Breed Show in de Verenigde Staten. De merrie won het Filly Championship, het Young Horse Championship, de Materiale Class en werd als kers op de taart benoemd tot Devon Grand Champion.

Voor Alice Tarjan was het voor het tweede jaar op rij dat een fokproduct met de titel Grand Champion huiswaarts kon keren. Vorig jaar won haar Oldenburgs-gefokte merrie Summersby II (Sezuan x Sandro Hit) de titel. Het reservekampioenschap ging dit jaar naar Sophistokate (Scolari x Rotspon).

KWPN-gefokte paarden en Friese merrie

Er was op het kampioenschap ook succes voor enkele KWPN-gefokte paarden. Bij de jonge hengsten en ruinen ging de sjerp naar Newport Jazz WRF (Everdale x Jazz). In het Filly Championship was de tweejarige Margot ISF (Sir Sinclair x Oscar) de runner-up. In het Mare Championship was er een derde plaats voor de twaalfjarige Friese merrie Yfke fan Fjildsicht (Harmen 424 x Nanno 372, fokker W. Wijbenga).

Bron: Eurodressage