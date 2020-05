Hardrock Z erkend bij KWPN

De hengstenkeuringscomissie springen heeft de Grand Prix-hengst Hardrock Z (v. Heartbreaker) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht inmiddels geformaliseerd.

De 17-jarige hengst heeft zijn erkenning verdiend met zijn sportprestaties op het hoogste niveau. Het paard nam met Emanuel Andrade deel aan het WK in Caen in 2014 en aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. De combinatie won de eerste ronde van de Pam Am Games in Toronto. Er zijn al 11 nakomelingen van de hengst actief op internationaal niveau. De 12-jarige Hangstone JT Z presteert onder andere op 1.60m-niveau.

Heartbreaker

Hardrock Z is een zoon van de preferente springpaardenvererver Heartbreaker (v. Nimmerdor) en is gefokt uit de Carthago-dochter Carte Blanche Z. Zij bracht van Cachas het Grand Prix-springpaard Charlemagne JT Z. Zijn grootmoeder is een dochter van Rebel I Z. Zij bracht de Grand Prix-springpaarden Lord II Z, Camaro Z en Zippo Z.

VDL Stud

De hengst is beschikbaar via de VDL Stud, die ook de eigenaar van het paard is.

Bron: KWPN