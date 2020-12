Hengstenhouder Tewis naar Zweeloo

Hengstenhouderij Reinie Tewis uit Westbroek gaat in Zweeloo bouwen. Nog deze winter hoopt hij zijn hengsten over te brengen naar het Eswegje in Zweeloo, waar nu Stal Zweeler Es gevestigd is. De boerderij, de wei en de opstallen neemt hij over van de 80-jarige Albert Renting, een paardenman in hart en nieren.

Terwijl de handtekening onder het koopcontract al is gezet, is zaterdag de symbolische overdracht van de stal aan Tewis. Dat gebeurt door de onthulling van een bord met logo en de naam van Reinie Tewis en zijn vriendin Sonja Vlaar.

Renting blijft met paarden

Albert Renting mag, zolang hij leeft, nog gebruik maken van het woongedeelte van de karakteristieke boerderij aan de brink in het dorp. Ook is er voor zijn eigen paarden, gereedschap en machines nog plek in de bijbehorende schuur. Door zijn ziekte (alvleesklierkanker) is Renting wel meer afhankelijk geworden van hulp bij het voeren, het in en uit de wei halen van paarden en het mesten. Maar een vast team van vrienden, kinderen en pensiongasten doet graag wat voor hem terug. Hij stond jaren voor iedereen klaar.

Verbouwing

Tewis zal na de jaarwisseling beginnen met het verbouwen van de deel. Daar komen 15 stallen voor de hengsten die Tewis heeft. Later wordt de schuur aangepakt voor extra stallen. Ook liggen de plannen klaar voor een rijhal en stapmolen.

