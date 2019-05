Het moderne paard komt oorspronkelijk uit Perzië

Uit DNA onderzoek blijkt dat de moderne paarden, van Fries tot volbloed, afstammen van de paarden die zijn gefokt in het Perzische Rijk van de Sassaniden. Dit gebeurde circa 300 - 500 jaar n. Chr. Donderdag werd een groot paleo-DNA-onderzoek gepubliceerd in Cell, het NRC publiceerde een korte samenvatting.

De oudste dieren met deze nu algemene genetische signatuur zijn teruggevonden in het gebied van het Perzische Rijk. Deze groep paarden onderscheidt zich van de andere door genen voor een sterker skelet. Met de islamitische veroveringen in de vroege Middeleeuwen heeft dit paardentype zich over de wereld verspreid. Uit het onderzoek blijkt dat zelfs de beroemde Mongoolse paarden al vanaf de 9de eeuw tot dit ‘Perzische’ type behoorden. Alleen de huidige IJslandse paarden en Shetlanders zijn nog nauw verwant aan de paarden die tot de Romeinse tijd overal in Europa voorkwamen, maar nu verdwenen zijn.

Ook muilezels

In het onderzoek zijn van 278 paleogenomen van paardachtigen uit Eurazië het DNA onderzocht. 245 daarvan bleken paarden te zijn, 6 behoorden tot andere paardachtigen zoals ezels en de overige 27 overblijfselen bleken van muilezels afkomstig te zijn.

Botai-cultuur

Het onderzoek toont ook dat de huidige gedomesticeerde paarden niet afstammen van de oudst bekende getemde paarden, uit de Botai-cultuur in Kazachstan 5.500 jaar geleden. Die eerste botaipaarden hebben nu alleen nog het (pseudo-wilde) przewalskipaard als naaste verwant. Van welk ander domesticatiecentrum de huidige paarden afstammen is niet bekend.

Spaanse klokbeker cultuur

De onderzoekers ontdekten ook nog een andere – mogelijk toen al gedomesticeerde – paardenlijn in klokbeker-culturen in Spanje, 5.000 jaar geleden, maar die is niet verwant aan de huidige tamme paarden. Door de vondst van de resten van 27 muilezels werd ook ontdekt dat 2.200 jaar geleden paarden en ezels werden gekruist.

Genetische diversiteit daalt drastisch

Uit het genetische onderzoek wordt ook duidelijk dat pas de laatste paar honderd jaar paarden gefokt werden op snelheid. Ook blijkt dat de moderne fokmethoden, waarbij één hengst heel veel merries bevrucht, leidt tot een opvallende afname van de genetische diversiteit binnen de populatie. Alleen bij paarden uit de laatste eeuwen worden duidelijk meer negatieve mutaties aangetroffen. Het proces van genetische beperking begon overigens al in de Romeinse tijd, maar is enorm versneld in de laatste eeuwen.

Bron: Cell/NRC