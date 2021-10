HH Conrad komend dekseizoen beschikbaar bij Stoeterij Zangersheide

De 16-jarige Holsteiner HH Conrad (v. Con Air) beëindigde in juni zijn sportieve carrière onder de Amerikaanse Quinten Judge en verhuisde naar het Belgische Lanaken. Komend dekseizoen is de donkerbruine hengst op Stoeterij Zangersheide weer beschikbaar door middel van vers sperma. Na zijn vertrek in 2016 naar Amerika was HH Conrad niet meer beschikbaar voor de fokkerij.

Conrad werd in Duitsland geboren en als jong paard verkocht aan de Franse Haras de Hus van Xavier Marie. Hij startte zijn carrière als Conrad de Hus onder Xavier Marie’s stalruiter Gilles Botton. Daarna nam Grégory Wathelet de teugels over om hem tot op het hoogste niveau in de internationale sport uit te brengen. Het duo won de teamfinale van de Nations Cup in Barcelona, de Nations Cups van Aken en St. Gallen en de LGCT Grand Prix van Chantilly.

Waardevolle toevoeging

Judy Ann Melchior is enthousiast over de komst van HH Conrad. ”Een hengst als HH Conrad Z is echt een waardevolle toevoeging aan onze collectie! Ik ken hem natuurlijk zeer goed want hij was met Grégory een teamgenoot van mezelf en As Cold as Ice Z toen we met het Belgische team de Nations Cup Finale in Barcelona wonnen. HH Conrad Z won op het hoogste niveau en heeft al tientallen nakomelingen die op 1m50/1m60 niveau actief zijn in de sport.”

Bron: Horses.nl/Zangersheide