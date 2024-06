Jack Verstappen fokker van het jaar in Limburg

Op de Centrale Keuring in Limburg is prestatiefokker Jack Verstappen samen met zijn vrouw Lilian voor het voetlicht gehaald als fokker van het jaar. Zij fokten een reeks internationale springpaarden.

Jack Verstappen is een bekend gezicht op concoursen en fokkerijevenementen. Zelf heeft hij tot op Z-niveau gereden en sinds begin jaren negentig houdt Jack zich bezig met de fokkerij.

Peppermill

De basis voor de fokkerij werd gelegd met twee merries, die beide op het hoogste niveau hebben gepresteerd in de sport: de Voltaire-dochter Especiale en de Lector-dochter Rosita, die beide met Eric van der Vleuten op Grand Prix-niveau sprongen. Na haar sportcarrière keerde laatstgenoemde terug voor de fokkerij in Swalmen en zij geniet bekendheid als grootmoeder van de Grand Prix-winnende hengst Peppermill, het tot nu toe meest succesvolle fokproduct van Jack en Lilian. Deze Burggraaf-zoon sprong met John Whitaker naar teammedailles op het EK in Mannheim en het EK in Madrid, en won meerdere Grand Prixs. Uit deze stam fokte Jack onder meer ook de internationaal 1.45m-geklasseerde Calvaro Z-nakomeling Esprit.

Uit de stam van Grand Prix-merrie Especiale fokte Jack samen met zijn wijlen zus Christien en zwager Jan Delissen. Especiale won Grand Prixs en Wereldbekerwedstrijden en werd bewust aangehouden voor de fokkerij. Ze fokten uit dochters van Especiale onder andere de internationale 1.50/1.55m-paarden High Fly Special (v. Chacco-Blue), Also Especial (v. Argentinus), Be Special (v. Chacco-Blue), Especiale Too (v. Ustinov) en Extra Special (v. Andiamo) Ook onder meer de Cape Coral RFB Z-dochter La Luna Especiale, waarmee Johan Bergs onlangs de 1.40m-Grand Prix op JPM International won, is een mooi voorbeeld van een geslaagd fokproduct van Jack. Meer recentelijk succes behaalden Jack en Lilian met de hengst A Moonlight Speciale Z, een zoon van Aganix du Seigneur, die bij mede-eigenaar Stal Hendrix ter dekking staat en bij het KWPN is goedgekeurd. Deze vermogende hengst werd tijdens de huldiging onder het zadel van Pieter Keunen gepresenteerd en zijn eerste veulens worden volgend jaar verwacht.

Vooruitstrevend

Deze fokker volgt zijn eigen gevoel en dekte daarom al bijna twintig jaar geleden meerdere malen met een hengst als Chacco-Blue, die anno 2024 wordt gezien als één van ’s werelds beste verervers. Jack Verstappen gebruikt zowel jonge als bewezen hengsten voor zijn fokkerij en kiest zijn eigen koers. De laatste jaren worden er vaak veulens verkocht in de Limburgse Veulenveiling en op die manier zijn zijn fokproducten nu in binnen- en buitenland terug te vinden. Het doel is om een goed paard te fokken en daar is deze fokker al menigmaal in geslaagd. Zo mogen ook de uit eerdere stammen gefokte 1.50/1.60m-paarden Stranger en Zonneglans niet onvermeld blijven.

Bron: KWPN