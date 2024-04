Jarenlange partner van de omstreden stoeterij Viegård koopt de stoeterij

Sinds november vorig jaar stond de omstreden Deense stoeterij Viegård van John Byrialsen te koop in verband met het faillissement van het bedrijf. Georg Rosenkilde, die jarenlang de failliete stoeterij adviseerde, richtte begin maart zijn eigen stoeterij op. Er werd toen al gespeculeerd dat het zijn bedoeling was om de paarden van de stoeterij te kopen, maar dat werd destijds door Rosenkilde hardnekkig ontkend. Afgelopen vrijdag werd de stoeterij voor ruim 8,5 miljoen Deense kronen geveild aan de jarenlange partner van John Byrialsen.

In augustus 2023 werd op de Deense stoeterij een massagraf blootgelegd met de resten van meer dan vijftig paarden. Na controle van de overige paarden, moest één paard direct worden geëuthanaseerd. Afgelopen jaar vonden er rondom de stoeterij verschillende demonstraties voor een beter paardenwelzijn plaats en meerdere gewelddadige incidenten. In oktober werd de stoeterij van Byrialsen failliet verklaard, waardoor het gehele bedrijf inclusief de paarden in de verkoop kwam.

Ben Hur ApS

Begin maart startte de 74-jarige Georg Rosenkilde een nieuw stoeterijbedrijf met de naam Ben Hur ApS met als doel het runnen, trainen en verhandelen van paarden. Hij ontkende destijds botweg dat het bedrijf was opgericht met de bedoeling paarden te kopen van de controversiële stoeterij Viegård. Nu blijkt dat Rosenkilde wel degelijk de gebouwen en het land van de stoeterij heeft gekocht. Dit gebeurde op een executieveiling in de rechtbank in Viborg.

Bron: Ridehesten/ Viborg-Folkeblad