Kannan overleden na hartstilstand

Stempelhengst Kannan (v. Voltaire) is op 28-jarige leeftijd overleden als gevolg van een hartstilstand. Dat maakte Groupe France Elevage zojuist bekend via Facebook.

“We hadden net zijn 28e verjaardag gevierd”, schrijft de stoeterij. De hengst, die zijn dagelijkse ritje met zijn ruiter die ochtend nog had gemaakt, kreeg een hartstilstand na het dekken.

Legende

GFE geeft aan dat het moeilijke tijden zijn voor de mensen die hem verzorgden en dat het triest nieuws is voor de fokkerij. “Hij heeft op een beslissende manier bijgedragen aan de opkomst van de Groupe France Elevage die al tien jaar zijn carrière als dekhengst begeleidde. Zijn nakomelingen maakten hem een echte legende. Ze zijn geboren in een veertigtal landen en schitterden in internationale wedstrijden op alle niveaus voor meer dan vijftig naties.”

Er is nog sperma op voorraad: “De bestaande voorraad zal het mogelijk maken om minstens één of twee jaar toekomstige kampioenen te blijven produceren.”

Meer dan 140 zonen goedgekeurd

Kannan, gefokt door Mariet en Wobbe Kramer uit de merrie Cemeta, is een boegbeeld van de Nederlandse fokkerij. Onder Guido

Bruyninx en later Michel Hécart bewees de hengst zijn excellente kwaliteiten in de sport. In de rol van dekhengst was hij minstens zo succesvol. In de hengstenranglijst van Horsetelex staat Kannan nog steeds op de 25e plek. Hij heeft wereldwijd meer dan 140 goedgekeurde zonen waarvan acht bij het KWPN: Quabri de L’Isle, Hernandez TN, Idrigill, Incanto VDL, Highlander vd Kalevallei, Investment IB, Jardonnay VDL en Le Kannan.

Bron: Facebook

Afgelopen december plaatste GFE dit bericht over Kannan op haar Facebookpagina: