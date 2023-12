Kees van den Oetelaar: ‘Over 20 jaar houden we maar 10 hengsten over’

World of Showjumping publiceerde gisteren een groot interview met Kees van den Oetelaar. De hengstenhouder, eigenaar van toppaarden en paardenhandelaar uit Schijndel is altijd goed voor een paar wijze uitspraken en het interview met World of Showjumping is daarop geen uitzondering. Een voorbeeld: ''Als je aan anderen wil laten zien hoe goed jouw jonge paard wel niet is, verliest je paard.''

Een belangrijk deel van het interview gaat over de fokkerij. Kees van den Oetelaar: ”Op dit moment is de grootste bedreiging voor de fokkerij dat het merendeel van de fokkers hetzelfde wil. Iedereen gebruikt dezelfde bloedlijnen. Zo houden we over 20 jaar maar 10 hengsten over.”

Op zoek naar onpopulair bloed

Van den Oetelaar benadrukt bij World of Showjumping dat hij juist op zoek is naar onpopulair bloed, iets wat niemand heeft.

Naald in een hooiberg

Maar makkelijk is dat niet, aldus Van den Oetelaar. ”Mensen realiseren zich niet hoe zeldzaam het is om een goed paard te hebben. Dat is zoiets als het vinden van een naald in een hooiberg. Het is moeilijk en het zal niet makkelijker worden. In de toekomst zullen onze paarden nog rijdbaarder zijn, want over een paar jaar kunnen we waarschijnlijk geen sporen en beenbeschermers meer gebruiken, laat staan een zweep. Wie vandaag fokt, moet de toekomst in z’n hoofd hebben. En vooral op rijdbaarheid en karakter letten.”

Nauw verbonden, maar niet altijd

”Sport en fokkerij zijn nauw met elkaar verbonden, maar soms hebben ze weinig met elkaar te maken. Dat een hengst nooit een Grote Prijs heeft gesprongen betekent niet dat het geen fokhengst kan zijn.”

Bron: World of Showjumping