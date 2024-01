King Edward-fokker Wim Impens wint Belgian Breeders Bonus

Op het Equigala maandag in Brussel werd de Belgian Breeders Bonus uitgereikt die een prijzenpot heeft van 95.000 euro. De hoofdprijs van 15.000 euro was voor Wim Impens, fokker van de BWP-ruin King Edward (Edward x Feo de Lauzelle), de superster van Henrik von Eckermann.

Voor de Belgian Breeders Bonus komen Belgische fokkers in aanmerking met een paard dat geregistreerd is bij het BWP, Zangsheide of sBs die hoog scoort in de ranking van paarden, gebaseerd op prijzengeld in internationale springwedstrijden. Zo wil de Belgische paardensector de beste fokkers van België een financiële steun geven als beloning voor hun passie, expertise en harde werk.

Opvolger Killer Queen

De top vijf van de eindranking werd op het Equigala gehuldigd. Voor het tweede jaar op rij ging de hoofdprijs naar een fokker van het BWP stamboek. Wim Impens mocht als fokker van de BWP-ruin King Edward de cheque van 15.000 euro in ontvangst nemen. Zij zijn de opvolgers van de BWP-merrie Killer Queen VDM, die dit keer op een zevende plaats eindigde.

Top vijf

Dexter Fontenis Z (fokker S.C.R.I. Ky Horses) werd tweede voor Luna van het Dennehof (fokkers Marc van Dijck en Patrick de Muynck). Op een vierde plaats eindigde Kalinka van ’t Zorgvliet van fokker Clarysse Van Coppenolle. De vijfde plek ging naar Danny Nijs zijn Crack de Nyze Z.

Bron: Horseman