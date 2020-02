KWPN-hengst Netto naar Frankrijk

De KWPN-goedgekeurde hengst Netto (Negro x Purioso) is verhuisd naar Frankrijk. De hengst wordt bij Centre de Repruduction des Etalons de Dressage ingezet voor de fokkerij. Netto werd in 2013 op basis van zijn sportresultaten goedgekeurd voor de fokkerij, maar de KWPN Hengstenkeuringscommissie dressuur gaf hem vorig jaar op basis van de beoordeling van zijn nakomelingen een jaar uitstel.

Anne van Olst startte de hengst in het jaar van zijn goedkeuring twee keer internationaal Grand Prix. Op CDI Saumur eindigde hij met 65,170% op de tiende plaats in de Grand Prix en met 69,975% achtste in de kür op muziek. Later diezelfde maand was er op CDI Roosendaal een score van 66,340% in de Grand Prix en 66,979% met een derde plaats in de Special.

Bron: Horses.nl/Dressprod