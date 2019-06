Leeuwarder Courant maakt filmpje over VDL voortplantingscentrum

Door het Friese paardenbedrijf VDL Stud wordt bij Bears een hypermodern voortplantingscentrum voor paarden gebouwd. Leeuwarder Courant ging op bezoek bij het familiebedrijf van Wiepke van de Lageweg en maakte een video waarin Janko van de Lageweg uitleg geeft over embryotransplantatie.

VDL Stud beschikt over vier locaties, dik 300 hectare, en heeft jaarlijks 100 veulens uit eigen opfok en 100 aangekochte veulens.

‘Fan de takomst’

Bij buurtschap ‘t Wiel is een vijfde locatie in aanbouw: het voortplantingscentrum. “Dit is eins it gebouw fan de takomst foar it exporteren fan embryo’s”, zegt Janko van de Lageweg.

Bron: LC