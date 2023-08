Lord Leatherdale keert voor pensioen terug naar Van Olst

Lord Leatherdale (Lord Loxley x Ferragamo) is weer terug op Nederlandse bodem. De inmiddels twintigjarige Rheinlander-hengst, vader van onder andere Wereldkampioen Glamourdale, mag bij Gertjan en Anne van Olst van zijn pensioen gaan genieten.

In het najaar van 2020 verhuisde Lord Leatherdale als leerpaard voor Isobel Lickley naar Groot-Brittannië. De Britse jeugdamazone reed de hengst in 2020 en 2021 op een handjevol nationale (junioren)wedstrijden.

Sportieve carrière

Na zijn goedkeuring op de Westfaler hengstenkeuring dekte Lord Leatherdale eerst op Ferienhof Stücker, alvorens hij naar Nederland kwam. Anne van Olst reed de hengst in 2007/2008 en 2008/2009 in de KWPN Hengstencompetitie, daarna werd hij een korte periode door Daniel Bachmann Andersen op Lichte Tour-niveau uitgebracht. In 2015 haalde het echtpaar Van Olst de hengst uit de actieve dekdienst en kreeg zijn carrière in de sport voorrang. Charlotte Fry reed vervolgens twee internationale young riders-wedstrijden met hem en nationaal bracht ze hem tot Intermédiaire II-niveau uit.

Fokkerij

Met name in combinatie met Negro-merries bracht Lord Leatherdale een aantal succesvolle paarden, waaronder uiteraard de KWPN-hengsten Glamourdale, Everdale en Chippendale. Een redelijk aantal nakomelingen is actief op internationaal Lichte- of Zware Tour-niveau. Al sinds 2015 is de hengst niet meer met vers sperma voor de fokkerij beschikbaar en ook nu blijft hij alleen via diepvriessperma te verkrijgen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl