Moeder Glock’s Johnson TN overleden

Rob van Puijenbroek heeft afscheid moeten nemen van zijn fokmerrie Roxane (Flemmingh x Sultan). De moeder van onder andere Glock's Johnson TN (v. Jazz) kampte met een aanhoudende blessure en is gisteren ingeslapen. Roxane werd twintig jaar oud.

“Door een aanslepende blessure had ze teveel pijn en dat onnodig lijden wilden we niet laten voort duren”, meldt Stoeterij De Begijnhoeve op Facebook. “We hebben een aantal geweldige nakomelingen uit haar en Grazia (v. Charmeur) als super fokkende dochter. Via ICSI hopen we nog een laatste nakomeling van haar te kunnen krijgen van Escolar.”

Nakomelingen

De bekendste nakomeling van Roxane is de door P. van der Vleuten gefokte preferente KWPN-hengst Johnson. Tien jaar geleden kwam de hengstenmoeder in bezit van Rob van Puijenbroek die er verschillende nakomelingen uit fokte. Daaronder de bij het KWPN aangewezen hengst Icon Begijnhoeve (v. Apache).



