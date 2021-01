Nederlands-gefokte Vitalis-zoon Vilancio naar Canada

De door wijlen Piet Crum gefokte Oldenburger-hengst Vilancio (Vitalis x Lancet) is verkocht aan David Burke van Pangea Farms in Canada. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst was in eigendom van Paul Schockemöhle. Het afgelopen jaar was hij voor de fokkerij beschikbaar via Landgestüt Redefin.

De tienjarige Vilancio werd in 2014 goedgekeurd in Zweden. Later dat jaar kreeg hij groen licht in Oldenburg en begin 2015 volgde goedkeuring in Hannover. Aan het einde van dat jaar voltooide hij de 30-daagse Hengstleistungsprüfung in Schieckau met een 9,23 voor dressuur. Hij kreeg onder andere een tien voor stap, een negen voor draf en een 9,25 voor zijn rijdbaarheid.

Flyinge

De hengst werd weinig in de sport uitgebracht. Hij stond het grootste gedeelte van de tijd ter dekking op Flyinge in Zweden, maar was vorig jaar beschikbaar via Redefin. Hoewel hij niet veel dekte, leverde hij tot dusver wel drie goedgekeurde hengsten, waaronder Vilanciano (mv. San Amour I) en Veuve Cliquot HS (mv. Stedinger).

Bron: Eurodressage