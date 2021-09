Nederlandse fokster wint Frans veulenkampioenschap met kruising

Het hengstveulen Rumi de St Jean (v. Secret) van de in Frankrijk wonende Nederlandse fokster Christine Nevejan is afgelopen weekeinde in Le Mans kampioen geworden op de Franse nationale veulenkeuring. Het kruisingsproduct van Secret uit een Lusitano-moeder kwam als winnaar uit de bus met een 10 voor draf en een 9,5 voor galop.