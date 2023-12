Nieuwe fokwaarden van alle KFPS stamboekhengsten bekend gemaakt

Eind december zijn van alle KFPS stamboekhengsten nieuwe fokwaarden berekend. Daarbij is alle informatie tot en met de eerste bezichtiging vanaf begin december meegenomen. In het Exell bestand staan alleen de fokwaarden met een betrouwbaarheid van 30% of hoger.

De fokwaarden voor exterieur en beweging zijn gebaseerd op de lineaire score gegevens en cijfers die tijdens de keuringen, ABFP- en IBOP-testen worden vastgelegd. De verwantschapspercentages zijn onlangs berekend door de Universiteit van Wageningen. De fokwaarden voor Sport zijn gebaseerd op de hoogst bekende sportstanden (mennen)dressuur vanuit het KNHS en de fokwaarden karakter zijn gebaseerd op de scores gegevens bij de ABFP-testen.

Alle fokwaarden in MijnKFPS

Naast de stamboekhengsten zijn ook voor de paarden die gekeurd zijn, of waarvan voldoende resultaten in de competitiesport bekend zijn, de fokwaarden berekend. Alle nieuwe fokwaarden zijn bijgewerkt in MijnKFPS. De berekening van de verwantschapspercentages van de jonge merries volgt medio januari.

Volledige publicatie in Hengsteninformatie 2024

De volledige gegevens van alle hengsten en een toelichting van de fokwaarden worden gepubliceerd in de Hengsteninformatie 2024 die begin 2024 aan de leden zal worden toegestuurd en online naast Nederlands ook in het Engels beschikbaar komt.

Bekijk hier de complete lijst met fokwaarden van de stamboekhengsten

Bron: Phryso