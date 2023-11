Paarden van stoeterij Viegård in verkoop

Half oktober werd horrorstoeterij Viegård failliet verklaard en sindsdien zijn de aangestelde curatoren verantwoordelijk voor de bijna 400 paarden die op de stoeterij staan. Deze paarden worden nu te koop aangeboden en het zal niet lang meer duren voordat kopers uit heel Europa de kans krijgen om de paarden te zien.

Eén van de curatoren, Johnny H. Madsen, schreef onlangs op LinkedIn: ” De tijd is gekomen voor de paarden om verder te gaan. Van de 370-400 paarden is voornamelijk het Deense warmbloedras en kruisingen daarvan in grote aantallen aanwezig. De leeftijd varieert van ongeveer 3 jaar tot 23 jaar. De paarden worden verkocht in grotere partijen van minimaal 30 paarden, bij voorkeur meer. De verkoopinspanningen zijn nog maar net begonnen. Alle paarden staan op het terrein van de stoeterij in Skals, Viborg.”

Voor kerst alles verkocht

Johnny H. Madsen vertelt ook aan TV Midtvest dat ze op dit moment zo’n vijf kopers (uit Duitsland, Nederland, Zweden en Denemarken) hebben die de paarden heel graag snel willen zien. Om de koper meer kracht te geven is de keuze gemaakt om de paarden in minimale aantallen van 30 stuks te verkopen.

“Ik verwacht dat het allemaal voor de kerst weg is. Maar dit is slechts een verwachting. Het kan zijn dat ik in korte tijd veel wijzer word,” aldus Madsen.

Bron: Horses.nl/LinkedIn/Ridehesten