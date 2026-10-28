Paardenfokker wil camping in Markelo tegenhouden

Een paardenfokker uit Markelo probeert de komst van een camping met 25 kampeerplekken en vijf recreatieappartementen op een voormalige boerderij tegen te houden. Hij vreest dat zijn springpaarden schrikken van spelende kinderen, harde muziek, loslopende honden en barbecues. Dat meldt Oost.

Ellen Liem Door

De paarden van de fokker lopen in een weiland naast de plek waar toeristen kunnen verblijven. Volgens zijn advocaat kunnen de recreatieactiviteiten tot schrikreacties leiden.

Eerdere rechtszaak

De paardenfokker stapte in 2024 al naar de Raad van State om de plannen voorlopig tegen te houden. De rechter wees dat verzoek af, omdat de bezwaren op dat moment waarschijnlijk niet zwaar genoeg waren. Nu is de bodemzaak behandeld, waarin de Raad van State de bezwaren definitief beoordeelt.

De vergunning voor de vijf recreatieappartementen is niet meer aan te vechten. Over de vergunning voor een sanitairgebouw loopt nog een aparte procedure bij de rechtbank.

Mogelijke oplossing

Tijdens de zitting werd besproken of de fokker en de exploitante tot een oplossing kunnen komen. Zo zouden tenten en campers verder van het weiland kunnen worden geplaatst of zou het aantal kampeerplekken kunnen worden verminderd.

De exploitante staat naar eigen zeggen open voor overleg. Ze kon echter niet zeggen hoeveel kampeerplekken eventueel zouden kunnen verdwijnen zonder dat het bedrijf financieel in de problemen komt. Voorafgaand aan de procedure heeft ze naar eigen zeggen met omwonenden gesproken en de plannen op verschillende punten aangepast.

Ook vragen over mantelzorgwoning

De Raad van State stelde tijdens de zitting ook vragen over een mantelzorgwoning bij het recreatiebedrijf, die mogelijk dicht bij het weiland staat. Volgens de gemeente is de woning legaal gebouwd.

Uitspraak

De Raad van State doet naar verwachting over zes weken uitspraak.

Bron: Oost