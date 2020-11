Piet Kuypers geeft stokje hengstenhouderij door aan Wilco Brouwer

Piet en Riky Kuypers hebben via facebook laten weten dat zij na 44 jaar stoppen met de hengstenhouderij. In het bericht maken zij bekend dat hun werknemer Wilco Brouwer het stokje overneemt en dat zij zich zelf vooral gaan richten op de opfok.

“Na 44 jaar Hengstenhouderij Kuypers hebben wij, Piet en Riky Kuypers besloten om op 1 januari 2021 te stoppen met de hengstenhouderij”, zo begint het facebookbericht. “Vanaf dat moment zal de hengstenhouderij worden voortgezet door onze werknemer Wilco en zijn vrouw Regine Brouwers.”

Assisteren

De werkzaamheden en services van de hengstenhouderij blijven zoals men gewend is, maar zullen voortaan vanaf de locatie van de familie Brouwers in Mariaheide. En Kuypers blijft beschikbaar om als het nodig te assisteren.

‘Even schrikken’

De hengstenhouderij van de familie Brouwers is gevestigd in Mariaheide en Brouwers laat weten vol enthousiasme van start te gaan. “Toen Piet afgelopen zomer liet weten dat dit zijn laatste seizoen zou zijn, was het toch wel even schrikken”, aldus Brouwers. “Na vele jaren bij de familie Kuypers gewerkt te hebben, twijfelde ik geen seconde en zei: Ik wil proberen om door te gaan! Wij hopen de klanten dan ook in 2021 op onze nieuwe fijne locatie te mogen ontvangen!”

Bron: Horses.nl/FB