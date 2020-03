Poppelaars: ‘Over vier jaar vraagt de markt ook om driejarige paarden’

De coronacrisis houdt ons allemaal in haar greep en ondertussen gaat de natuur gewoon haar gang. Het is prachtig weer, veulens worden geboren, merries worden hengstig, het dekseizoen is van start. Veel fokkers hebben vragen: kan een merrie nog wel worden gedekt, is er aan sperma van buitenlandse hengsten te komen, hoe maak ik een hengstenkeuze zonder hengstenshows?

Om enkele vragen en onduidelijkheden weg te kunnen nemen sprak het KWPN met met Jeannette Nijhof, Joop van Uytert en Koos Poppelaars.

Vroeg in het seizoen

“We zitten natuurlijk nog erg vroeg in het dekseizoen. Als fokkers nu hun merrie dekken dan krijgen ze volgend jaar eind februari al een veulen. Er is nog tijd genoeg”, begint Jeannette Nijhof. “Wij hebben het hier op het hengstenstation goed kunnen regelen en we hebben het geluk dat de dierenartspraktijk hier op het erf zit. Voorheen kwamen fokkers af en aan gereden en stonden er wel eens meer dan vijftien trailers tegelijkertijd op het terrein. Nu moet iedereen vooraf een afspraak maken zodat fokkers elkaar niet tegen komen en het rustig is op het terrein. Ook het insemineren aan huis is nog steeds mogelijk. Mits de merrie op een veilige plek kan staan om te insemineren, heb je alleen iemand nodig die haar vasthoudt. De afstand van anderhalve meter is dan geen probleem.”

Joop van Uytert beaamt dit: “Bij ons moesten fokkers al vooraf een afspraak maken dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Ook het insemineren is nog gewoon mogelijk, ook met de maatregelen die zijn opgelegd. Het ontvangen van buitenlands sperma is geen probleem en ook het versturen van sperma is nog steeds mogelijk.” Nijhof vult aan: “Alle koeriersdiensten rijden nog gewoon.”

Hengsten vers beschikbaar

“Fokkers die zelf klachten hebben, uit een risicogebied komen of het niet aandurven om nu met hun merrie op pad te gaan, kunnen rustig wachten op de volgende hengstigheid. Het is nog vroeg in het seizoen en daarbij zijn de meeste hengsten voorlopig nog wel vers beschikbaar omdat de sport tot 1 juni stil ligt”, vervolgt Nijhof.

‘Houd je aan de regels’

“Zo lang er geen lockdown komt of een verbod op het vervoeren van paarden, dan is het insemineren van merries geen probleem. Komt dit wel dan ligt de hele paardenwereld op zijn kant. Niet alleen de fokkerij maar ook de handel. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt”, benadrukt Van Uytert. Nijhof is het hier geheel mee eens: “Leef alle maatregelen na, bereid je goed voor door te overleggen met de hengstenhouder, loop geen onnodig risico en indien het kan sla de merrie drie weken over. Het is belangrijk dat iedereen zich goed bewust is van de noodzaak van de maatregelen en deze goed naleeft.”

‘De motor in de fokkerij houden’

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de NVWA geen capaciteit heeft om de exportpapieren van paarden in orde te maken. Alle ‘niet-essentiële’ keuringen zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het transport van paarden naar het buitenland voorlopig niet mogelijk is. Merken Van Uytert en Nijhof dat fokkers twijfelen of zij hun veulens wel kunnen verkopen later dit seizoen? “Het valt mee, we hebben hier nog niet heel veel fokkers over gehoord. De meeste veulenveilingen starten in augustus, hopelijk kan dat gewoon door gaan. Wij als hengstenhouders hebben een belangrijke taak om fokkers te helpen met de afzet”, geeft Nijhof aan. Van Uytert onderschrijft dit: “De handel moet doorgaan, als de handel door blijft gaan blijven de fokkers ook fokken. Ik heb zelf al verschillende veulens bij de fokkers gekocht. Wij moeten de motor in de fokkerij houden. Afzet is voor ons als hengstenhouders ook van belang, als wij afzet houden kunnen wij ook door blijven gaan.”

Hengstenkeuze zonder hengstenshows

Het overgrote merendeel van de hengstenshows is afgelast. Team Nijhof had besloten om de hengstenshow online te organiseren, maar zien hier bij nader inzien toch vanaf. “Ook voor een online hengstenshow heb je veel mensen nodig, je bent zo met een groep van 30 personen. Dat is de reden dat we hebben besloten om geen online hengstenshow te organiseren. Wij houden ons aan de maatregelen. We geven nu online dekadvies. Fokkers kunnen ons hier voor benaderen en dan bespreken we de merrie aan de hand van foto’s en een kopie van het papier. Het scheelt dat wij veel merries van de fokkers kennen. Wij proberen zo veel mogelijk maatwerk te leveren om fokkers te helpen in deze tijd.” Van Uytert vult aan: “Een op een fokkers bezoeken gaat nog wel, maar dit doe ik momenteel een stuk minder. Dekadvies gaven wij al via de mail en doen dit nu nog meer. Bijna al onze hengsten hebben deelgenomen aan de diverse competities dus daar is veel online beeldmateriaal van. De oudere hengsten kennen de fokkers en van de jonge hengsten gaan we proberen wat extra video’s te maken.”

‘Investeren in crisistijd’

Fokkerijraadslid Koos Poppelaars merkt als fokker nog niet heel veel van de coronacrisis. “Er is nog niet zo heel veel veranderd. De dierenarts mag nog steeds komen om te insemineren. Daarnaast kunnen wij ook veel zelf, dat scheelt natuurlijk ook. Zo lang de regels niet strenger worden dan ze nu zijn kun je als fokker gewoon verder. Ik snap wel dat, vooral de kleine fokker, veel vragen heeft. Zij gaan normaal gesproken met hun merrie naar de hengstenhouder. Belangrijk is dat je als fokker goed overlegd met je hengstenhouder en dierenarts. Zij weten exact wat wel en niet mogelijk is. Meer dan je aan de regels houden kun je niet doen”, legt Poppelaars uit. Daarbij heeft hij nog een boodschap voor de fokkers: “Het is belangrijk om in crisistijd te investeren, in tijden dat het moeilijk is toch vooruit te kijken. Over vier jaar vraagt de markt ook om driejarige paarden.”

Bron: KWPN