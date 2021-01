Publiekslieveling Commil Champ Z voor 50% naar Team Nijhof

Eind vorig jaar maakte Stoeterij Zangersheide de aankoop van de publiekslieveling van de hengstenkeuring in Vechta, Commil Champ Z, bekend. De 3-jarige schimmel is een zoon van Comilfo Plus Z uit een merrie van Clinton - Cassini I en werd op de veiling na de hengstenkeuring als duurste veilingpaard voor €140.000 verkocht.