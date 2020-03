Reinie Tewis organiseert 20 maart online hengstenshow

Hengstenhouder Reinie Tewis kondigt op Facebook aan dat paardenliefhebber morgenavond om 19.30 uur zijn website in de gaten moeten houden. Tewis schrijft op Facebook: ''Vanwege het coronavirus kan onze show helaas niet doorgaan. Wij zullen u meenemen in onze passie en hoe de 'moderne' fokker in zijn beleving een hengst online uitzoekt voor zijn merrie.''